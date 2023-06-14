Происшествия

Контрабанду почти 100 тысяч евро пресекли сотрудники ФСБ в Псковской области

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий управление ФСБ России по Псковской области пресекло контрабанду денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае 2021 года двое иностранцев собирались через таможенный пост МАПП «Бурачки» нелегально перевезти на территорию Латвии 94,4 тысячи евро (более 8 миллионов рублей). При этом фигуранты знали о необходимости декларирования денег, порядок таможенного оформления и контроля, так как ранее уже неоднократно пересекали государственную границу. Пакет с валютой был обнаружен и изъят в ходе пограничного контроля при осмотре транспортного средства.

Приговором Себежского районного суда иностранцев признали виновными в преступлении, предусмотренном пунктами «а», «б» части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц). Им назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработка. Денежные средства в сумме 94,4 тысячи евро конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.