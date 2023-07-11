Происшествия

Жилой дом удалось спасти от огня во время пожара в гдовском селе Ямм

Жилой дом удалось спасти от огня во время пожара в селе Ямм Гдовского района 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Гвардейской сообщили в 18.13. В хозяйственной постройке огонь уничтожил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Жилой дом от огня удалось спасти.

В этот же день на улице Октябрьской в поселке Чихачево Бежаницкого района загорелось неэксплуатируемое строение, о пожаре в МЧС сообщили в 14.50. Огонь также уничтожил кровлю. Причина, по предварительной информации, неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, стала известна причина возгорания в навесе над контейнерной площадкой на улице Никольской в деревне Родине Псковского района, об этом пожаре стало известно в 16.42. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Кровля навеса повреждена.