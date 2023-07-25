Происшествия

Псковского военного лишили свободы за самовольное оставление места службы

Военнослужащего в Псковской области привлекли к уголовной ответственности за самовольное оставление места службы (часть 3.1 статьи 337 и часть 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский гарнизонный военный суд установил, что военнослужащий в период мобилизации, 4 ноября, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств самовольно оставил место военной службы и проводил время по своему усмотрению свыше 10 суток.

Он же 7 января с целью временно уклониться от прохождения военной службы без уважительных причин самовольно оставил войсковую часть в городе Пскове, к которой он был прикомандирован, убыл в деревню Новосокольнического района, где проводил время по своему усмотрению свыше месяца.

Суд признал военнослужащего виновным и по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.