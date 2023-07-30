Происшествия

Еще около двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

Еще около двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы ввели в заблуждение несколько жителей Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор. По версии следствия, мошенники представлялись банковскими служащими и правоохранителями. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседников кредитов, освобождения знакомой от уголовной ответственности за будто бы совершенное ДТП, возможности получения солидного заработка в Интернете, а также при осуществлении операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов завладели деньгами этих доверчивых людей на общую сумму около двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.