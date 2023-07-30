Происшествия

Сломавших скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове вандалов ищет полиция

Вандалов, которые сломали скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове, ищет полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: группа микрорайона «Звездный» / «ВКонтакте»

«В социальных сетях была размещена информация о повреждении скамеек на Сиреневом бульваре в Пскове. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, действия также направлены на установление причастных лиц и привлечение их к установленной законом ответственности», - сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что скамейки находятся у дома №11 на Сиреневом бульваре.