Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли в Великих Луках

Артиллерийский снаряд обнаружили в Великих Луках 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки на улице 3-й Ударной Армии вблизи дома № 78. Калибр снаряда – 100 мм.

Также взрывоопасные предметы нашли вблизи деревни Черенцово Невельского района. В лесу идентифицированы минометные мины калибра 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).