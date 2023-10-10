Происшествия

Себежский суд постановил выдворить из страны двух африканцев

Гражданина Республики Гана и гражданина Республики Камерун в Псковской области через суд постановили принудительно выдворить за пределы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Пограничники задержали иностранцев 6 октября в деревне Глембочино Себежского района. Граждане пересекли государственную границу РФ в направлении из Республики Беларусь в Российскую Федерацию вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения.

Себежский районный суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.1 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 2 000 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.

До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранцев поместили в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России (Псков).