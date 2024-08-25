Происшествия

Золотые слитки на 90 млн рублей пытались провезти в Псковскую область в «доме на колесах»

На российско-эстонской границе сотрудники Псковской таможни и ФСБ России пресекли незаконный ввоз 21 слитка из золота высшей пробы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Стоимость драгоценного металла превышает 90 млн рублей. Товар пытался провезти в «доме на колесах» 58-летний гражданин Германии. В пассажирской таможенной декларации мужчина указал транспортное средство, в ней же заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

В ходе осмотра машины с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники заметили в одном из шкафчиков металлические прямоугольные брикеты, а при сканировании и досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены слитки меньшего размера. Каждый из них промаркирован индивидуальным номером и надписью Degussa FEINGOLD 999,9. Общий вес партии составил 13 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). В отношении иностранца избрана мера пресечения – домашний арест, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей.