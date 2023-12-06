Происшествия

Пскович предстанет перед судом за попытку застрелить пасынка

Пскович предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство пасынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 30 сентября в вечернее время фигурант пришел домой к сыну своей умершей сожительницы с двуствольным ружьем в руках, где в связи с ранее возникшим конфликтом выстрелил в потерпевшего и отправился домой. Вызванная супругой потерпевшего бригада скорой помощи доставила пострадавшего в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 63-летнего местного жителя с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.