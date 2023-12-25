Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего в Псковском районе светловолосого мужчину

Пропавшего без вести Валерия Алексеева 1970 года рождения разыскивает ОМВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Мужчина ушел из дома в деревне Родина Псковского района 19 декабря.

Особые приметы: худощавое телосложение, рост 182 см, короткие светло-русые волосы. Был одет в серую куртку, спортивные штаны с белыми полосами, черную шапку и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия Алексеева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактный телефон: 59-33-00.