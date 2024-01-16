Происшествия

Скрывающегося от наказания за неуплату алиментов мужчину отправили за решетку в Дедовичском районе

Представление уголовно-исполнительной инспекции о заключении под стражу и направлении в колонию поселения под конвоем 43-летнего жителя Дедовичского района поддержала прокуратура Дедовичского района в судебном заседании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В июне 2023 года житель Дедовичского района осужден районным судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей) к 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Но требования суда о прибытии самостоятельно в колонию-поселения мужчина проигнорировал. В связи с этим в ноябре его объявили в розыск и задержали на территории Дедовичского района.

В настоящее время осужденный заключен под стражу и направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы в колонию поселения под конвоем.