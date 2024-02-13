Происшествия

Электросчетчики горели в доме на улице Розы Люксембург в Пскове 13 февраля

Электросчетчики горели в доме на улице Розы Люксембург в Пскове 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь повредил электросчетчики на лестничной площадке четвертого этажа в доме 26б на улице Розы Люксембург. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного режима работы электросети в счетчиках.

В тот же день нежилой дом горел на улице Рельсовой. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти соседний жилой дом.