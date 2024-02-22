Происшествия

Великолучане обсуждают пост о нападении темнокожего извращенца на горожанку

Жительницу Великих Лук на улице Ставского преследовал неизвестный мужчина, при этом он мастурбировал. Об этом великолучанка рассказала в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Преследовал с остановки от моста, не стесняясь, кряхтел и, извиняюсь за выражение, стал… (мастурбировать – ред.). Вышел за мной на Ставского, где стоматология. Окликнул меня, но я молча, ускорив шаг, скрылась в "КБ". Поняв, что не вариант, проследовал по улице Ставского к проспекту Ленина. Будьте бдительны», - написала женщина.

Она утверждает, что ее преследовал темнокожий мужчина, который был одет в синюю куртку, тёмные синие джинсы, обувь черного цвета.

В комментариях женщине посоветовали обратиться в полицию.