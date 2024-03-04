Происшествия

Три жилых дома сгорели в Псковской области на выходных

Три жилых дома сгорели в Псковской области на выходных, 2 и 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

2 марта в 11:42 стало известно о пожаре на улице Советской в деревне Дуброво Псковского района. Сгорел жилой дом. Причиной стал, предположительно, аварийный режим работы электросети в жилом доме.

3 марта жилой дом сгорел в деревне Замогилье Печорского муниципального округа, о возгорании в МЧС сообщили в 15:55. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. А в 18:49 поступил вызов на пожар в деревне Булатовщина Дальняя Гдовского района. Жилой дом выгорел изнутри. Также выгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в жилом доме.