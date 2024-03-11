Происшествия

Жилой дом горел в порховской деревне Демянка

Жилой дом горел в деревне Демянка Порховского района 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 14:15. В результате возгорания жилой дом выгорел изнутри, огнем уничтожена кровля.

Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В этот же день стало известно о возгорании дома в псковской деревне Логозовичи. В ведомство о пожаре сообщили в 18:37. Жилой дом выгорел изнутри полностью. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Также горели два садовых дома - в СНТ «Юбилейное» Псковского района и СНТ «Подснежник-2» Великолукского района. Предположительная причина возгораний - нарушение пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

О пожарах в бесхозных постройках на улице Комсомольской в Пыталово и на улице Котовского в Великах Луках стало в этот же день в 11:02 и в 15:35. Предполагается, что пожары случились из-за неосторожного обращения с огнем.