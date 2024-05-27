Происшествия

Бывшую голубятню подожгли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Хозяйственная постройка горела на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: Алекс Мерсер / «Жесть по-псковски»

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 20:15. В помещении на втором этаже огонь повредил стены и потолок. Предположительная причина – поджог. От огня удалось спасти гараж.

Видео с места пожара опубликовано в соцсетях. В комментариях местные жители рассказали, что ранее в помещении располагалась голубятня.