Происшествия

Водитель грузовика попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе

Водителя грузового автомобиля подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику таможни в Пыталовском районе (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 23 мая подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся в документации несоответствия, однако сотрудник ведомства отказался от получения взятки, мужчина был задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.