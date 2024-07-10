Происшествия

Рост числа насильственных преступлений против личности зафиксирован в Великих Луках

По итогам прошедшего года в Великих Луках зарегистрирован существенный рост числа насильственных преступлений против личности и подростковой преступности. Меры по профилактике правонарушений и преступлений, принимаемые на территории города, обсудили на заседании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики правонарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Заседание прошло под председательством заместителя прокурора области Алексея Попова с участием представителей УМВД России по Псковской области, региональных СУ СК России, УФСБ России, УФСИН России, УФССП России, ГУ МЧС России, регионального управления Росгвардии и правительства Псковской области.

Одним из основных вопросов, рассмотренных представителями правоохранительных органов и правительства региона, стала эффективность работы органов системы профилактики по предупреждению преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Участники заседания отметили высокую латентность таких преступлений, необходимость более внимательного подхода работников образовательных учреждений, специалистов-психологов и иных субъектов профилактики к изменениям в поведении несовершеннолетних в целях раннего выявления данных преступных посягательств.

Отдельно на заседании проанализировали состояние законности в деятельности органов внутренних дел и органов местного самоуправления в сфере миграции. Выявлены существующие проблемы, обозначены меры, направленные на их устранение.

Также подведены итоги проверки соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в части проведения с осужденными и лицами, заключенными под стражу, воспитательной работы, направленной на профилактику правонарушений и преступлений, в УФСИН России по Псковской области, исправительных учреждениях и следственных изоляторах. В деятельности исправительных учреждений выявлен ряд недостатков. Благодаря принятым прокуратурой области мерам обеспечено их устранение.