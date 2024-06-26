Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Как создать ТОС
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Урожай 2024
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
Первая ягода
Легкий пар Женская баня
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 01.09.2024 17:260 В Эстонии будут проводить проверки перехода русских школ на эстонский язык 01.09.2024 10:201 Иностранные банки смогут открывать филиалы в России 29.08.2024 13:063 На экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве 29.08.2024 09:000 Россия и Ливан работают над прямым авиасообщением 28.08.2024 16:302 Мигранты устроили массовую драку в Калужской области
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 25.08.2024 22:082 Движение на Ольгинском мосту в Пскове затруднено из-за массового ДТП 28.08.2024 15:475 Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин 26.08.2024 17:060 Рейтингомер: банкротство, отставка из-за утраты доверия и прочие неприятности 29.08.2024 09:293 Самую большую солянку в мире планируют сварить в Финском парке Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Эстонии будут проводить проверки перехода русских школ на эстонский язык

01.09.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что власти страны будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения. Ее слова приводит Postimees.

«Министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом начнут реально посещать занятия», — сказала она.

По ее словам, они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках.

«Это касается 70 школ. За год мы точно успеем проверить около половины из них», — сказала она.

Министр отметила, что учитель в классе будет работать на эстонском языке. При этом, по ее словам, если ребенок попросит объяснить ему материал на русском, учитель должен объяснить его на эстонском.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 151 человек
01.09.2024, 17:460 ТОСовцы Псковской области проявляют большую заботу о воинских захоронениях в своих районах - Александр Козловский 01.09.2024, 17:260 В Эстонии будут проводить проверки перехода русских школ на эстонский язык 01.09.2024, 17:000 Михаил Ведерников: В нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации 01.09.2024, 16:440 Правила установки камер на дорогах изменились с 1 сентября
01.09.2024, 16:210 «Летние вечера…»—2024 в пушкинском Тригорском прошли с аншлагом 01.09.2024, 16:030 Несколько огромных керамических сосудов нашли археологи в Пскове 01.09.2024, 15:420 В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров 01.09.2024, 15:200 Экскурсии-прогулки и новейшие мультфильмы: пушкиногорские школьники начнут учебный год в «Михайловском»
01.09.2024, 14:550 Жители нескольких домов Великих Лук останутся без горячей воды с 3 по 5 сентября 01.09.2024, 14:330 Александр Борисов: Славный боевой путь прошла дивизия за 85 лет со дня создания 01.09.2024, 14:100 Приметы и традиции 1 сентября. Как правильно начать осень и чего категорически нельзя делать 01.09.2024, 13:440 Россияне смогут бесплатно пользоваться «Госуслугами» и «ВКонтакте»
01.09.2024, 13:240 Почти 60 тысяч гостей и жителей города посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове 01.09.2024, 13:020 Советники по воспитанию начнут получать ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей 01.09.2024, 12:400 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова 01.09.2024, 12:243 Фотофакт: Лошадницы продолжают работать в Детском парке Пскова
01.09.2024, 12:021 Штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов ввели в России 01.09.2024, 11:410 День единоборств состоялся на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 01.09.2024, 11:220 В России появится стипендия для студентов в сфере космической экономики, политики и права 01.09.2024, 11:000 В Пскове запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители – опрос
01.09.2024, 10:420 Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности 01.09.2024, 10:201 Иностранные банки смогут открывать филиалы в России 01.09.2024, 10:000 Ремонтно-реставрационные работы завершают в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи 01.09.2024, 09:430 Сверхурочную работу начнут оплачивать с учетом зарплаты со стимулирующими
01.09.2024, 09:210 С начала СВО 24 десантника старейшего соединения ВДВ удостоены звания Герой России 01.09.2024, 09:005 В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов 31.08.2024, 23:580 Из моря в Турции извлекли тело пропавшей еще 17 августа россиянки 31.08.2024, 22:340 На Псковскую область надвигается туман
31.08.2024, 22:310 Преподаватели московских вузов продали свои квартиры ради передачи денег мошенникам 31.08.2024, 21:520 В Пскове на два месяца ограничат движение транспорта по улице Полковой 31.08.2024, 21:180 Четыре уголовных дела за год возбуждено в Псковской области за сбыт небезопасного алкоголя 31.08.2024, 20:461 Шесть причин появления «кольца» на перекрестке Народной и Люксембург
31.08.2024, 20:230 Псковичам рассказали, как правильно переходить болото при сборе ягод 31.08.2024, 19:533 В Печерском монастыре ждут паломников «на картошку» 31.08.2024, 19:040 Псковские росгвардейцы собрали «рюкзаки добра» 31.08.2024, 18:470 Первый день осени в Псковской области начнется с дождей
31.08.2024, 18:150 Пешехода госпитализировали с перехода после ДТП на улице Вокзальной в Пскове 31.08.2024, 18:041 Клещи в этом сезоне кусают псковичей на треть реже, чем в прошлые десять лет 31.08.2024, 17:482 Снайперы из Пскова научились поражать цели на сверхдальних расстояниях 31.08.2024, 17:222 СОБЫТИЕ: День Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь»
31.08.2024, 17:080 Названа пятерка стран, откуда в Псковскую область въехало больше всего иностранцев 31.08.2024, 16:535 Михаил Ведерников: Доверие к судебной системе растет 31.08.2024, 16:360 Скончался старейший клирик Великолукской епархии 31.08.2024, 16:180 Спасатели экстренно эвакуировали пенсионерку с острова Залита
31.08.2024, 15:472 Звание лучшего полкового оркестра вновь получили музыканты-десантники из Пскова 31.08.2024, 15:192 Псковичи выстроились в очередь за солянкой-рекордсменкой в Финском парке 31.08.2024, 15:070 Полицейские раскрыли содержимое подаренных псковским школьникам рюкзачков 31.08.2024, 14:590 Светлана Степанова: Великолучане – неугомонные люди
31.08.2024, 14:260 Георгий Василевич вошел в новый языковой совет при президенте 31.08.2024, 14:031 Псковский губернатор поблагодарил полицейских за ответственную ежедневную работу 31.08.2024, 14:020 Педагоги Пскова и Витебска поделились стратегиями и практиками современного профильного образования 31.08.2024, 13:280 Названы имена лучших шахматистов Псковской области до 19 лет
31.08.2024, 13:180 Единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний утвердили в РФ 31.08.2024, 12:540 Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове 31.08.2024, 12:360 Раскрасить аэростат смогут гости Дня Великих Лук на выставке «Россия начинается здесь» 31.08.2024, 12:040 Чем важны ветеринары, рассказал псковский губернатор в их поздравлении с праздником
31.08.2024, 11:490 На праздник счастливого детства зовут псковичей в Изборск 1 сентября 31.08.2024, 11:240 Псковские медики поделились способами помощи детям в адаптации к школе 31.08.2024, 11:120 Первое российское золото Паралимпиады в Париже завоевал пловец 31.08.2024, 10:510 Вечером в Пскове запретят парковку на одной из улиц в центре
31.08.2024, 10:330 Икону Богородицы с царского места чтят в Псково-Печерском монастыре в последний день лета 31.08.2024, 10:190 СОЦПРОФ поддерживает предложение об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей 31.08.2024, 09:430 Взлом аккаунта на «Госуслугах» вместо нового счетчика получила плюссянка 31.08.2024, 09:261 Об интересных событиях в городе в эти выходные рассказал глава Пскова
31.08.2024, 09:070 Уже проделанную работу по реставрации церкви в Мирожском монастыре показали псковичам 30.08.2024, 23:570 Пожар в Доме купца Трофимова ликвидировали в Гдове 30.08.2024, 23:480 Северное сияние наблюдают псковичи 30.08.2024, 23:430 «С любовью из Витебска»: симфонический оркестр и ансамбль «Талака» выступили в Пскове
30.08.2024, 22:390 Учащиеся школы №23 в Пскове начнут учебный год в соседних учреждениях 30.08.2024, 22:000 Как побороть зависимость от гаджетов, рассказали эксперты 30.08.2024, 21:540 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для транспорта 1 сентября 30.08.2024, 21:540 Правила оплаты сверхурочной работы изменятся осенью
30.08.2024, 21:500 «Круг» на площади Героев-Десантников в Пскове временно закроют для транспорта 1 сентября 30.08.2024, 21:400 Росгвардейцы приняли участие во всероссийских учениях в псковских школах 30.08.2024, 21:200 Интерактивная экскурсия с элементами ретро-дефиле пройдёт в Изборске 31 августа 30.08.2024, 21:090 Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове, один из водителей попытался скрыться — очевидцы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru