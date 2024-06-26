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В Эстонии будут проводить проверки перехода русских школ на эстонский язык

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что власти страны будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения. Ее слова приводит Postimees.

«Министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом начнут реально посещать занятия», — сказала она.

По ее словам, они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках.

«Это касается 70 школ. За год мы точно успеем проверить около половины из них», — сказала она.

Министр отметила, что учитель в классе будет работать на эстонском языке. При этом, по ее словам, если ребенок попросит объяснить ему материал на русском, учитель должен объяснить его на эстонском.