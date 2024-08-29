Спорт

Первое российское золото Паралимпиады в Париже завоевал пловец

37-летний пловец Андрей Калина стал первым россиянином, завоевавшим золотую медаль Паралимпиады-2024 года в Париже. Он быстрее всех преодолел дистанцию 100 м брассом в категории SB8 для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Медаль стала четвертым паралимпийским золотом в копилке Андрея Калины.

«Невероятные ощущения. На всем своем пути хотел бы поблагодарить всех моих наставников, учителей, Паралимпийский комитет России и всю мою семью. Без них этого бы точно не случилось», - приводит «Матч ТВ» слова победителя.

На Паралимпиаде, как и на завершившейся недавно Олимпиаде, россияне выступают в нейтральном статусе, с запретом использовать национальный флаг и без исполнения национального гимна при подъеме на высшую ступень пьедестала почета. Большое число спортсменов отказались принимать участие в соревнованиях на подобных условиях. В итоге, с Олимпиады в Париже россияне привезли единственную медаль серебряного достоинства, завоеванную теннисистками-парницами Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.