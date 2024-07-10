Происшествия

Кражу туи с площади Победы раскрыли в Пскове

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили местного жителя, подозреваемого в хищении туи с площади Победы в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: ГКЦ

По версии следствия, в Пскове ночью 14 июля от здания Городского культурного центра на площади Победы злоумышленник похитил дерево породы «туя». По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлен подозреваемый. Им оказался пскович 1995 года рождения. Он дал признательные показания.

По имеющимся сведениям, горожанин совершил свои действия из хулиганских побуждений, находясь в нетрезвом состоянии. В настоящее время местонахождение похищенной туи устанавливается. Причиненный ущерб гражданин возместит в денежном эквиваленте.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.