Происшествия

Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал и в суде.

Следствие вменяет Абельцеву совершение преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пишет ТАСС.

Сергей Абельцев четыре раза избирался в Госдуму от ЛДПР.