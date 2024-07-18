Происшествия

Мужчина в Пскове разбил бутылку коньяка о голову собутыльника

Житель Пскова предстанет перед судом за конфликт, который возник у него с товарищем в ходе распития спиртных напитков. Прокурор города утвердил обвинительный акт в отношении мужчины, ему грозит наказание в виде лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Пскович распивал алкоголь вместе со своим знакомым. В ходе общения между мужчинами возник спор. Во время развития конфликта обвиняемый нецензурно выразился в сторону потерпевшего, на что тот резко среагировал и нанёс обвиняемому удар кулаком по лицу. В ответ на это гражданин схватил со стола недопитую бутылку коньяка и разбил её о голову потерпевшего.

Пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие наступление средней тяжести вреда его здоровью. Мужчина находится в состоянии длительного расстройства на срок более трёх недель.

Действие обвиняемого квалифицированы пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.