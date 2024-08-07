Происшествия

Рыбак на лодке пропал в Себежском районе

65-летний Александр Уткин пропал в Деревне Яковлево Себежского района. С 8 августа его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы с проседью. Был одет в черную футболку в белую полоску, синие спортивные штаны, резиновые сапоги. С собой у него был рюкзак, резиновая лодка, удочки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.