Происшествия

Мужчина пострадал при возгорании жилого дома в Новосокольническом районе

Мужчина 1957 года рождения пострадал при возгорании жилого дома в древне Брагино Новосокольнического районе 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Центральной поступила в ведомство в 3:33. В результате пожара сгорел жилой дом. Мужчина доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома. На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава.