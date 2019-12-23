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Ученые рассказали о влиянии сауны на здоровье и продолжительность жизни

Сауна повышает продолжительность человеческой жизни, считает профессор японского Университета Дзюнтэндо Сигэо Хории, который также возглавляет Японское общество антивозрастной медицины.

Как пишет «Российская газета», ученый рекомендует посещать сауну даже жарким и влажным летом, типичным для островного государства, отмечает газета «Йомиури симбун». Парение в сауне помогает восстановить физические силы, снять умственное напряжение и накопленный стресс. Она стимулирует симпатические нервы и снижает окислительный стресс.

Регулярные походы в сауну улучшают обмен веществ в организме. Кроме того, у людей во время парения выделяются эндорфины, так называемые гормоны счастья, что в свою очередь улучшает настроение.

Не следует избегать после парения в сауне обливания холодной водой. Смена температуры омолаживает кожу. Специалист рекомендует ходить в сауну в том числе и людям пожилого возраста, естественно, при отсутствии у них соответствующих противопоказаний.

Хории-сан подчеркивает, что сауна по своему эффекту схожа с физической нагрузкой. При правильном использовании она способна снизить повышенное кровяное давление и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем профессор предупреждает, что ни в коем случае не следует находиться в сауне после употребления алкогольных напитков. Пренебрежение этим правилом может дать обратный эффект и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.