В России и мире

Из-за глобального потепления «на свободу» могут вырваться десятки неизвестных вирусов - ученые

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила в образцах льда возрастом 15 тысяч лет новые вирусы. Исследователи предупреждают, что изменение климата, из-за которого тают ледники, способно высвободить ранее неизвестные инфекционные агенты в окружающую среду, пишет Лента.ру.

Отбор микробиологических проб из ледника и их генетический анализ помог выявить 33 группы вирусов, включая 28 неизвестных.

По словам ученых, результаты их работы помогают установить эффективные методы отбора проб микроорганизмов и вирусов в ледниковом покрове. Впервые специалисты получили представление о геномах вирусов, живших 520 и 15 тысяч лет назад.

Исследователи подчеркивают, что глобальное потепление может привести к потере микробной и вирусной информации, по которой можно реконструировать состояние климата в древности. Кроме того, инфекционные агенты могут оказаться патогенными не только для бактерий, но для животных и человека.

Отметим, что 22 января доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей поделился мнением, что глобальное потепление, ведущее к таянию вечной мерзлоты в северных и северо-восточных широтах нашей страны (по оценкам экспертов, до 60% России – районы вечной мерзлоты), может привести к высвобождению опасных вирусов и патогенных бактерий.