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Многодетный россиянин убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой. Как передает «Лента.ру», многодетный отец несколько раз выстрелил в женщину, после чего совершил суицид.

По информации СМИ, это произошло на глазах их общего ребенка, а всего у пары пять детей. О том, что семья была многодетной, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете и полиции сообщили, что пока не имеют информации о ЧП.

Как пишет «Московский комсомолец», сейчас на месте работают психологи, которые успокаивают восьмилетнего ребенка. После убийства он сбежал и спрятался у соседей.

Также сообщается, что в семье было 5 детей. Но 4 из них были в отъезде на момент трагедии.