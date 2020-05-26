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Путин в День России впервые присутствует при поднятии государственного флага на Поклонной горе

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.

Церемония, приуроченная ко Дню России, стала новшеством этого года. Позже на Поклонной горе президент также вручит золотые медали Героям труда РФ. Все предыдущие годы награждение Героев труда проходило в Кремле, сообщает «Интерфакс».

Это первое с конца марта большое мероприятие, которое президент проведет в очном режиме. В последний раз Путин выступал публично вне стен своего кабинеты 9 мая, когда возлагал цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Звание Героя Труда России было учреждено в марте 2013 года, церемония вручения наград в предыдущие годы проходила в конце апреля - начале мая. Но в этом году вручение наград было отложено из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не стал рассказывать о деталях подготовки к церемонии, но заметил, что все участники проходят тестирование на коронавирус. «Идет обычная протокольная подготовка к мероприятию. Что касается участников, то, конечно, они также проходят тестирование», - сказал пресс-секретарь президента журналистам, отметив, что не располагает информацией, находились ли участники мероприятия в двухнедельной изоляции.

По словам Пескова, в этом году не будет традиционного приема по случаю Дня России. Он отрицательно ответил и на вопрос, планирует ли президент посетить праздничный концерт на Красной площади вечером в пятницу.