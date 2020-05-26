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12-летнего чемпиона по тхэквондо нашли забетонированным в подвале

В Астрахани тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо нашли забетонированным в подвале. По версии следствия, подростка убила его мать, пишет Mash.

Саша Парахняков был чемпионом Южного Федерального округа по тхэквондо, лауреатом международного детского конкурса по фортепиано, учился в кадетском корпусе. В марте родители обратились в полицию - сын пропал. Парня искали всем городом и 19 июня нашли мертвым - залитое бетоном тело обнаружили в подвале дома его старшего брата.

«Исчезновение ребенка - это большая трагедия в семье. Бесконечные дни ожидания терзали мою душу и забирали жизнь», - написала мать убитого, Галина Морозова, на своей страничке в соцсетях. Однако, по версии следствия, именно она убила сына: мальчик ушел гулять, вернулся только под утро, и мать в ходе ссоры ударила его по голове гантелей.

Галина Морозова входила в совет регионального отделения «Справедливой России», вела активную общественную деятельность. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.