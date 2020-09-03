В России и мире

В России предложили сократить число документов для устройства на госслужбу

Минэкономразвития РФ предложило сократить число документов, необходимых для поступления на госслужбу. На данный момент, для устройства на госслужбу требуется 22 документа. Среди необходимых бумаг значатся в том числе копия справки о регистрации по месту жительства, медицинское заключение, копия свидетельств о перемене имени и справки о рождении детей.

По замыслу министерства, предоставлять в бумажном виде следует только восемь документов: анкету; автобиографию; фотографии; справку о доходах и расходах гражданина; справку о доходах и расходах его супруги(а) и несовершеннолетних детей; ссылки на страницы соискателя в соцсетях; копии удостоверений о награждении государственными наградами, пишет газета «Известия».

«Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», - отмечается в пояснительной записке.

Получить остальные данные можно будет из профильных министерств и ведомств.