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Названы самые привлекательные для трудоустройства компании России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о наиболее важных критериях выбора потенциального работодателя и самых привлекательных компаниях для трудоустройства россиян в возрасте 18-55 лет. Об этом сообщается пресс-служба центра.



Источник: proforientir42.ru

Респонденты в возрасте 18-55 лет в первую очередь откликнулись бы на предложение работы от «Газпром» (34%), «РЖД» (19%), «Роснефть» (17%), «Сбербанк» (13%), «Яндекс» (13%) и «Лукойл» (12%), показали данные опроса.

По 9% респондентов выбрали бы «Аэрофлот» и «Росатом», а 8% - «Норильский никель». Замыкает десятку привлекательных работодателей холдинг «Mail.ru Group» (6%).

В 2020 году перечень зачитываемых респондентам названий компаний значительно расширился, но при этом тройка лидирующих компаний осталась такой же, как и годом ранее.

У респондентов старших возрастных групп самыми популярными стали «Газпром», «РЖД» и «Роснефть», но с разницей в порядке выбора: «Роснефть» оказалась на втором месте в группе 35-44 лет (24% при 40% ответов «Газпром» и 22% - «РЖД»), а у респондентов 45-55 лет она заняла третье место с большой разницей (12% ответов, при 33% - «Газпром» и 25% - «РЖД»).

Первое место среди предложенных для оценки критериев выбора компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом, значимость этого критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). На втором месте - хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем - соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла).

Четвертую строчку занимает возможность применить профессиональные знания и навыки, важность этого параметра также возросла (с 4,46 до 4,55 балла). Пятое и шестое место делят благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла) и стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится (4,44 балла).