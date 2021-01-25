В России и мире

Число преступлений с пластиковыми картами в России выросло в 5,5 раза

В России в прошлом году зарегистрировали 510,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель на 73,4% больше, чем было в предыдущем году, следует из данных МВД. Из них 80% (410,5 тыс.) совершены путем кражи или мошенничества.

В 2020-м злоумышленники при совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон, пишет газета «Известия». В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1%, достигнув 190,2 тысячи. В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тысячи. С помощью сети «Интернет» совершили 300,3 тысячи преступлений (+91,3%), средств мобильной связи - 218,7 тысячи (+88,3%). Зачастую одно и то же преступление может совершатся с применением одного или двух приведенных методов, уточнили в МВД.

В пресс-службе ведомства пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний.