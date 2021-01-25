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Глава ПФР Топилин может покинуть свой пост в ближайшее время

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покидает свою должность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в федеральном правительстве. По их словам, в среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника.

В пресс-службе ПФР отказались комментировать информацию об отставке господина Топилина. Официальных подтверждений отставки нет.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Как пояснил изданию источник в ПФР, информация об отставке Топилина связывается с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», - отметил он.

«Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», - утверждает другой собеседник «Коммерсанта».

Состояние самой идеи объединения фондов в правительстве в настоящее время неизвестно, в 2021 году информации об обсуждении ее в Белом доме не было, отмечает газета.