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В России и мире

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

12.02.2021 10:41|ПсковКомментариев: 1

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о назначении новым главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. На этом посту он сменил Максима Топилина, сообщает РБК.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кигим в течение восьми последних лет возглавлял Фонд социального страхования. До этого он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Об уходе Топилина с поста главы ПФР стало известно накануне. Один из собеседников «Коммерсанта» связал его отставку с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», - сказал источник издания.

Теги: #пфр #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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