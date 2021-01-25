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Россияне смогут пожаловаться на мошенников и телефонный спам через портал госуслуг

На портале госуслуг до конца года появится возможность пожаловаться на телефонный спам, фишинг и мошенников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина.

«До конца на года, а может быть и раньше, на госуслугах мы введем соответствующий сервис, где граждане смогут пожаловаться в том числе на спам, на мошеннические действия, на фишинг», - сказал Паршин на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности.

По его словам, после получения такой информации операторы, в случае принятия соответствующих изменений в законодательство, будут должны обработать полученную информацию. «И на основании этого - это тоже требует законодательного закрепления - операторы должны будут отследить соответствующий звонок, если это сделано с помощью телефонной связи, и заблокировать, если, например, звонки из мест лишения свободы», - сказал Паршин.

Замглавы Минцифры, говоря уже о сайтах мошенников, отметил, что самое главное в борьбе с фишинговыми сайтами - скорость их удаления. «В нашем понимании, должна быть возможность блокировать фишинговый сайт в течение часа. То есть создавать вредоносный сайт должно быть дороже, сложнее, нежели его закрыть», - сказал Паршин.