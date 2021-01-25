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Пользователи Android по всему миру столкнулись с «вылетами» приложений

Владельцы Android-смартфонов со всего мира массово жалуются на «вылеты» различных приложений - оказалось, проблема в обновлении одного из компонентов системы, сообщают на сайте Hi-Tech.Mail.ru

Пользователи Android жалуются на вылеты, сбои и закрытие приложений без причины — непонятно, у кого конкретно они вылетают и при каких обстоятельствах, но проблема очень массовая. Google сообщила, что проблема заключается в обновлении приложения-компонента WebView в системе, которое приводит к сбоям программ.

Судя по жалобам в интернете, чаще всего вылетает приложение Gmail, мобильные игры и другие программы с подключением к интернету. Проблемы встречаются независимо от бренда и модели смартфона, версии Android и других параметров.

«‎Если вы столкнулись с проблемой, что приложения на любом Android-смартфоне начали вылетать или закрываться без причины, то есть простой способ это исправить. Для этого нужно зайти в "Настройки" → "Приложения" → в меню с тремя точками включить отображения системных приложений → в поиске найти Android System WebView → нажать "Удалить обновления"», - рассказали эксперты.

Они также отметили, что у некоторых пользователей отсутствует кнопка для удаления обновления WebView или это просто не помогает, в таком случае можно попробовать удалить и заново установить браузер Chrome.

В настоящее время Google сообщила, что исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.