В России и мире

Путин предлагает следить за долей детей мигрантов в школах

Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только такими детьми, заявил президент России Владимир Путин.

«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <...>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов», — сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».

«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не менее он указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.

«Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос», — заключил глава государства.