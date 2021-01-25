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Владимир Путин рассказал о создании комфортных условий для мигрантов в России

Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно, рабочих рук не хватает в целых отраслях экономики. Об этом в субботу, 8 мая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщают «Известия».

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал российский президент.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что достаточно большой объем денежных средств для поддержки семей мигранты направляют из России к себе на родину. По мнению главы государства, это «абсолютно положительный процесс», пишет пресс-служба Кремля.

Как стало известно в начале апреля, МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать пребывание на территории РФ, несмотря на имеющиеся нарушения. Меры административного воздействия в отношении этих граждан применяться не будут, а те, что были приняты ранее, отменят.

2 марта сообщалось, что за первые два месяца 2021 года в российское гражданство было принято около 100 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период прошлого года — свыше 107 тысяч человек.

1 февраля стало известно, что в России побили рекорд 15-летней давности по числу новых граждан. Свыше 656 тысяч иностранцев получили российские паспорта в 2020 году. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев — 62,4%. Паспорта выдали 63 тысячам таджиков и 43 тысячам казахов. Также гражданами РФ стали немцы, американцы, британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец.