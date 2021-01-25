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В России привитые от COVID-19 пассажиры могут начать получать бонусы

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя программы лояльности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя ООП Ильи Зотова в адрес главы Минтранса Виталия Савельева.

Так, крупнейшим транспортным компаниям — РЖД, «Аэрофлоту», S7 Airlines, «Уральским авиалиниям», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобилю» и BelkaCar — предлагается начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. К запуску такой акции уже готовится S7 Airlines.

Представитель Минтранса сообщил, что обращение поступило в ведомство и находится на рассмотрении.

Инициатива должна простимулировать россиян прививаться, снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими государствами, следует из письма.