В России и мире

Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ

Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы. Об этом заявил президент Владимир Путин на девятой Московской конференции по международной безопасности.

«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», - цитирует главу государства РИА Новости.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию, идут постоянные учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ.

Министр добавил, альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства. На восточных рубежах опасность представляет размещение американских ракет средней дальности в Азии. Сергей Шойгу напомнил, что после выхода США из договора о ликвидации таких вооружений (ДРСМД) ограничений в этом плане нет.