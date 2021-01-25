В России и мире

План мероприятий по развитию библиотечного дела до 2030 года утвердили в России

Сохранение и пополнение книжных фондов, обеспечение библиотек широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов – такие направления содержатся в плане мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в России. Его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Мероприятия плана рассчитаны до 2030 года. К этому времени предполагается модернизировать всю библиотечную систему страны – федеральные, муниципальные, ведомственные, научные и специализированные библиотеки. В частности, планируется создать цифровые платформы для совместной работы библиотек и объединить библиотечные, архивные и музейные информационные ресурсы в единое цифровое пространство. В рамках этой работы библиотеки оснастят новейшими программными комплексами и обеспечат доступом к качественному интернету. Также в планах – усилить федеральную поддержку региональных центров по работе с книжными памятниками.

«Повышение квалификации сотрудников и привлечение новых специалистов тоже должно помочь развитию отрасли, - отметили в пресс-службе правительства. - Для этого планируется запустить новые программы по дополнительному образованию и профессиональной переподготовке, расширить механизмы целевого обучения, создать систему мониторинга кадровой потребности в библиотечной сфере, разработать комплекс мер по привлечению в профессию молодых специалистов».

Кроме того, предполагается вернуть в штатное расписание библиотек должность методиста и сформировать единую информационную систему методического обеспечения.

Утверждение нового плана Михаил Мишустин анонсировал 12 июля на совещании с вице-премьерами.

Цель стратегии – создать условия для устойчивого развития всех библиотек в стране и обеспечить доступ к их ресурсам для каждого человека. Работа ведется в рамках федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура», которые входят в национальный проект «Культура».