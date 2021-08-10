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Единый стандарт зарядки смартфонов планируют создать к осени

В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EurActiv.

Фото: androidlime.ru

В основу для единого стандарта ляжет разъем USB-С, который применяется в большинстве современных смартфонах. А вот Apple от такого решения может пострадать — компания продолжает использовать проприетарный интерфейс Lightning.

Apple уже пытались заставить перейти на USB-С в 2020 году, но попытка Евросоюза не удалась. В Купертино настаивают, что универсальное решение повредит инновациям и создаст массу электронных отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядки.

Очередная попытка обязать использовать производителей универсальный разъем, может быть принята уже в сентябре 2021 года. Впервые об этом заговорили три года назад, но тогда Еврокомиссия не смогла прийти к решению.