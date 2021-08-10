В России и мире

На что уходят накопления россиян, показал опрос

Россияне начали переходить на сберегательную модель поведения: сейчас четверть формирующих накопления делают это для формирования «подушки безопасности», тогда как еще год назад такую цель себе ставили не более 20% копящих средства. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group.

«На сегодняшний день примерно четверть (порядка 23%) из тех, кто откладывает денежные средства, делает это для формирования подушки безопасности. Годом ранее таковых было не более 20%», - выяснили аналитики, опросив в начале октября по репрезентативной выборке 1 500 россиян старше 18 лет, имеющих накопления, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что рост, в первую очередь, объясняется «рациональностью поневоле»: в прошлом году из-за пандемии россияне в основном тратили накопления для поддержания привычного уровня жизни, а в текущем году они сокращают расходы для восстановления личного или семейного капитала. Особенно актуальным это стало для тех, кто имеет кредитные обязательства, поскольку для них даже небольшие изменения в доходе могут привести к дефолту.

Покупка недвижимости является второй по популярности целью формирования накоплений, об этом думают порядка 18% сберегающих средства россиян. За год показатель вырос сразу на три процентных пункта, в первую очередь, за счет загородной недвижимости: пандемия заставила многих пересмотреть свое отношение к наличию дачи. Те, кто не смог приобрести ее «на пике вынужденной моды», стараются осуществить покупку в текущем году или подготовиться к ней в будущем, говорится в исследовании.

Третье место занимает покупка автомобиля: на такую цель копят порядка 14% граждан против 9% годом ранее. Увеличение обусловлено опасением дальнейшего роста цен на транспортные средства и желанием минимизировать долю кредитных средств в покупке.

На четвертой позиции находится покупка крупной электроники и бытовой техники (порядка 12%), на пятой - ремонт (порядка 8%). Примерно по 5% приходится на такие цели как образование, медицинские услуги и путешествия. На оставшиеся 10% приходятся остальные цели, среди которых организация праздников, покупки в преддверии рождения ребенка, покупка ювелирных украшений и предметов одежды, накопления на проведение ритуальных мероприятий.