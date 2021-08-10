В России и мире

Россияне назвали сумму, на которую можно достойно прожить месяц

Почти половине граждан России было бы достаточно 40-70 тысяч рублей в месяц для нормального качества жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в страховых компаниях.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов со всей России, 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18–29 лет; 28,7% — 30–49 лет, 14,6% — 50–59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.

Респондентам предлагалось назвать размер суммы, которую они сочтут достаточной для нормальной жизни и для формирования некоторых сбережений. 47% опрошенных сообщили, что речь должна идти о 40-70 тысячах рублей. При этом каждому пятому (21,4%) хватило бы до 40 тысяч рублей. 19,6% респондентов хотели бы располагать суммой 70-100 тысяч рублей в месяц, а 6,9% — 100-150 тысяч рублей. Более 150 тысяч рублей хотели бы получать 5,2% респондентов (6,4% мужчин и 4,1% женщин).

Чаще других сумму 40-70 тысяч рублей называли респонденты, живущие на Урале (52%), в Северо-Западном (51,5%) и Центральном федеральном округах (49%). 70-100 тысяч преимущественно желают жители Дальнего Востока (32,5%), москвичи (24,4%) и петербуржцы (24%).

Самые высокие финансовые запросы (более 70 тысяч рублей) оказались у респондентов в возрасте 30-49 лет, а самые скромные (до 40 тысяч) высказывали в основном респонденты старше 60. Категорию 40-70 тысяч рублей указывали преимущественно молодые люди от 18 до 29 лет.