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Медработникам разрешили продавать лекарства в российских селах

Медики получили разрешение продавать лекарства в селах России, с 1 января вступил в силу соответствующий закон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Правительство уточнило особенности лицензирования фармацевтической деятельности обособленных подразделений медорганизаций, добавили в ведомстве.

Продавать и отпускать льготные лекарства теперь смогут медработники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельской местности, в населенных пунктах, где нет аптек. До сих пор такое право было только у фармацевтов.

Изменение законодательства «позволит решить проблему лекобеспечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах без аптек», отметили в Минздраве. Теперь жителям таких сел не придется ездить за лекарствами в соседние населенные пункты или райцентры.

Ранее сообщалось, что в Псковской области обсудили организацию реализации лекарств и медпрепаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов.