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Татьяна Москалькова сообщила об информационной атаке на региональных омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о целенаправленной информационной атаке на уполномоченных по правам человека в регионах, в адрес которых поступали письма, звонки и сообщения с оскорблениями и угрозами.

«Сегодня ночью беспрецедентной целенаправленной атаке подверглись мои коллеги - региональные уполномоченные по правам человека. В их адрес поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы», - цитирует ее ТАСС.

В Telegram-канале Татьяны Москальковой отмечается, что эти действия направлены на деморализацию уполномоченных, «сильных духом людей с большим сердцем и огромной душой, которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем». «Мы видим, как на наших глазах сферу гуманитарного сотрудничества пытаются превратить в пространство деструктивных отношений», - добавила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что команда правозащитников продолжает работать и пожелала коллегам стойкости духа и сил.