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Минцифры разрабатывает меры поддержки телерадиовещания, печатных и интернет-СМИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вместе с предприятиями медиаиндустрии и общественными организациями разрабатывает меры поддержки телерадиовещания, печатных и интернет-СМИ, а также книжной индустрии.

«Минцифры вместе с ведущими предприятиями медиаиндустрии и общественными организациями разрабатывает меры поддержки телерадиовещания, печатных и интернет-СМИ, полиграфистов, книжной индустрии и дистрибуторов печатной продукции», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве уточнили, что выработанные предложения направляются на согласование в правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, которую возглавляет председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сейчас предложения, собранные и обработанные экспертами Минцифры России, в том числе, полученные от коллег из РКС (Российский книжный союз), консолидированы и находятся на согласовании с финансово-экономическим блоком правительства», - добавили в Минцифры.