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Правительство РФ одобрило выделение средств на компенсацию выпадающих доходов

Правительство РФ одобрило проект о выделении средств страховым фондам на компенсацию выпадающих доходов, связанных с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году, сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что среди организаций, которым предлагается выделить средства, значатся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Проект распоряжения подготовлен в связи с принятием постановления правительства от 29 апреля 2022 года №776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году».