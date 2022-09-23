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Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск заявил силовикам, что нужно принять и разместить российских военных.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней, пишет РИА Новости.

«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», - сказал Лукашенко на совещании, обращаясь к главе минобороны Белоруссии. Слова президента приводит его пресс-служба.